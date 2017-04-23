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بالصور- من هو ''عمر خطاب'' صاحب الزفاف الأسطوري المصري؟

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بالصور- من هو ''عمر خطاب'' صاحب الزفاف الأسطوري المصري؟ بالصور- من هو ''عمر خطاب'' صاحب الزفاف الأسطوري المصري؟

شهدت القاهرة مساء الخميس، حفل زفاف أسطوري أقيم بفندق "JW MARRIOTT" بالتجمع الخامس، اجتمعت فيه أزياء أشهر مصممي الموضة في العالم، كما أحيا الحفل نخبة من المطربين من بينهم وهاني شاكر وأصالة، والذي كان أبطاله العروسين "هيدي الجيزاوي " و"عمر خطاب".

تساءل العديد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن أصحاب الفرح الأسطوري، حيث أن العريس لم يكن من الوجوه المشهورة في المجال الفني ولا من رجال الأعمال المعروفين، ولم تكن العروس من الأسماء المشهورة التي اعتدنا على سماع اسمها.

"عمر خطاب" هو ابن صاحب أكبر محلات لطباعة كروت الأفراح والمناسبات "خطاب"، كما أنه أحد الشركاء في مطعم "كاراكاس" اللبناني، بالإضافة إلى امتلاكه باخرة فخمة على ضفاف النيل بمنطقة الزمالك.

ويذكر أن محلات "خطاب" والموجود في شارع الجيش بالعتبة، من أقدم مطابع الكروت الموجودة في القاهرة، ويقدم المحل مجموعة من كروت الأفراح التي تتميز بالأناقة. كما أن له فروعاً أخرى حديثة في هليوبليس والمهندسين.

وعن تعدد مصممي الأزياء، ارتدت العروس "هيدي" فستان زفافها من تصميم اللبناني "كريكور جبوتيان"، فيما ارتدت والدتها من تصميم "زهير مراد"، أما والدة العريس فارتدت فستاناً من تصميم "إيلي صعب"، في حين صمم "زياد نكد" فستاناً لأخت العريس.

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المصدر : مصراوى

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