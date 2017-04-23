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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم الأحد، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 18 27

الإسكندرية 16 24

مطروح 16 20

بورسعيد 17 20

دمياط 18 21

بلطيم 18 22

الإسماعيلية 15 27

السويس 14 28

العريش 13 23

نخل 14 23

طابا 15 25

الطور 20 30

مرسى علم 23 31

الغردقة 23 33

شرم الشيخ 24 33

رفح 12 22

كاترين 16 26

سيوة 15 24

المنيا 13 28

الفيوم 15 28

رأس سدر 18 26

أبوسمبل 23 38

وسط الدلتا 16 26

أسيوط 18 29

سوهاج 20 30

الأقصر 21 38

أسوان 26 40

شلاتين 23 34

حلايب 25 32

الوادى الجديد 22 31

قنا 26 38

نويبع 21 27

السلوم 15 17

 

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