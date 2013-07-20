مسلسل GLEE يستمرّ من دون Cory Monteith

على الرّغم من وفاة الممثل Cory Monteith نتيجة جرعة زائدة من المخدرات، سيستمر عرض مسلسل "GLEE" الموسيقيّ واسع الشهرة.

وقد عقد كتّاب مسلسل "GLEE" اجتماعاً طارئاً للتوصّل إلى طريقة مناسبة لإخراج شخصية "Finn" التي يجسّدها Monteith من المسلسل، حسب ما ذكر موقع "تي أم زي".

وأشار الموقع إلى أنّ المسلسل لن يُلغى بسبب وفاة Monteith ، موضحاً أنّ نجوماً عدّة كانوا يدخلون ويغادرون المسلسل الذي تدور أحداثه في مدرسة ثانوية؛ وذلك باعتبارهم طلاباً متخرّجين وطلاباً يبدؤون المرحلة الثانوية.

يُذكر أنّMonteith البالغ من العمر 31 عاماً الذي يؤدّي دور "Finn" في المسلسل، قد عثر عليه ميتاً، في غرفة فندق بكندا، يوم السبت الماضي. وقالت السلطات إنّ وفاته نجمت عن تعاطيه مزيجاً من الهيرويين والكحول.