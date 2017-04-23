فيديو| فتاة خلعت الحجاب بعد 11 عاما: «فعلت ذلك تقربا إلى الله»

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قالت فتاة تُدعى «داليا»، إنها ارتدت الحجاب بسبب ضغوط نفسية مرت بها فترة المراهقة، موضحةً أن «أسرتها تفاجئت بقرار حجابها، وكانت صاحبت قرارها، وذلك في عمر الـ17 عامًا».

وأوضحت أنها خلعت الحجاب بعد 11 سنة من ارتدائه، موضحةً أنها تعرضت للنبذ من قِبل أصدقاء الجامعة بعد تصريحها بأن هناك آراء تقول إن الحجاب ليس فريضة، مؤكدةً أنها فعلت ذلك من أجل الاختباء من المجتمع في الدين.

وتابعت مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج «العاشرة مساءً»، عبر فضائية «دريم»: «أمي فضلت مقطعاني شهور، حاولت أقنعها كتير وكانت تنهرني بصورة عنيفة، لما كنا بنمشي مع بعض في الشارع كانت بتسبقني بخطوات، بس قالتلي بعدين إنه كان خوف عليّ من المجتمع».

وأكدت أنها فعلت ذلك لأنه التقرب إلى الله، وذلك بعد قراءة متمعنة في كل الآراء الخاصة بفرضية الحجاب، مشيرةً إلى أن «مقتضيات العصر حاليًا لا تُتيح لها الحركة بحرية كافية في ظلّ ارتداء الحجاب».

فيما رد عليها الشيخ صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف: «إزاي أكون بسرق وأنا أقول كده أقرب لربنا.. الفرضية في الحجاب ليست قاصرة على شخص وإنما حماية للمجتمع كاملًا.. إنتى مذنبة وعليكي ذنب وسوف تحاسبي عليه يوم القيامة».