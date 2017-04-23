جامعية: الحجاب ليس ركنا من الدين.. وعبادة يرد: «إنتي مؤمنة بوجود إله»

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قالت طالبة بكلية الآداب جامعة حلون، تُدعى «سمية كمال»، مساء أمس السبت، إنها تعرضت لمضايقات بسبب خلعها الحجاب، واتهمت بعدم احترامه، لافتةً إلى أنه «لا يصح إجبار الفتيات الصغار على ارتداء الحجاب، ثم عندما يكبرن ويرغبن في خلعه لعدم اقتناعهن به فيتم مهاجمتهن».

وأضافت سمية، خلال حوارها برنامج «العاشرة مساءً»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية «دريم»، أنها «لا ترى الحجاب ركن أصيل من الدين بالنسبة للمرأة، وسألت الكثير من المشايخ، الذين أفتوها بعدم فرضيته»، مستكملةً: «هل أنا هاحترم الحجاب وأنا مرتدياه عن غير اقتناع به؟، أنا كده هأكون منافقة لنفسي وللناس».

ورد الشيخ صبري عبادة، مستشار رئيس قطاع المديريات بوزارة الأوقاف، قائلًا: «واجبي أقنعها وأقول لها الهدف منه، لكن الأول إنتي تعرفي معنى الحجاب أولًا؟ وهل تعترفي بوجود إله؟»، فعقبت الطالبة ساخرة: «بسأل مشايخ عن حكمه وأنا مش مؤمنة!».

وتابعت سمية: «أنت مينفعش تقيمني، ولا تنظر لي، علشان أنا من وجهة نظرك عارية، بعد خلع الحجاب على حسب كلامك»، وعقب ممثل الأوقاف: «المرأة كالجوهرة، ويجب تغطيتها، للحفاظ عليها، ليس من المتحرش فقط، ولكن لإعلاء قيمتها».