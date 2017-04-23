عبد الله رشدي: «برهامي» يلتزم بخطبة الأوقاف.. ولا يعادي الأزهر

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قال الدكتور عبد الله رشدي، إمام مسجد السيدة نفيسة، إنه لا وجود لسلفيين متشددين يعتلون منابر المساجد، موضحًا أن «وزارة الأوقاف لا تسمح بوجود أي خطباء يحملون فكرًا متطرفًا».

وأضاف رشدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج «رأي عام»، عبر فضائية «ten»، أنه «لا يوجد كما ادعى علاء أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية، وجود سلفيين ينشرون المنهج السلفي الوهابي المتشدد في المساجد».

وأوضح أن «الشيخ ياسر برهامي يلتزم بالخطبة التي تأتي من الوزارة، ولا ينشر أي أفكار تعادي ما عليه الأزهر الشريف، وملتزم بما تُلزمه به الأوقاف».