بالصور.. الأفراح تحلق حول نجوم ''مسرح مصر''.. قصة حب جديدة تتوج بالخطوبة

شيماء مصطفى

بعد أن أعلن حمدي الميرغني نجم " مسرح مصر " خطوبته على زميلته إسراء عبدالفتاح، في الأيام الماضية، لحق به الفنان محمد عبدالرحمن، والذي احتفل مساء أمس الجمعة بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني.

ونشر الفنان مصطفى خاطر عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور "انستجرام"، صورة تجمعه مع أصدقائه "علي ربيع، محمد أنور وأوس أوس" بحفل خطوبة عبدالرحمن، معلقا: "توتة خطب يا رجالة.. مبروك يا حبيبي ربنا يتمم بالخير يا رب".

كما نشر الفنان عمر متولي صورة من الحفل على صفحته بموقع "انستجرام"، وكذلك الفنان مصطفى بسيط.

نجوم ''مسرح مصر'' يشاركون محمد عبدالرحمن الاحتفال بـ''خطوبته''

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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