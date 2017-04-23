قبل شهر من قدومه.. كيف تجهزي مطبخك لرمضان

كتبت - هاجر حاتم:

بعد شهر من الآن نستقبل شهر رمضان الكريم، وتبدأ ربات لمنزل الاستعداد لهذه المناسبة، حيث يفضل تحضير المطبخ وتخزين الأطعمة من الآن، حتى توفرعليها الوقت و المجهود.

يمكنك عزيزتي البدء في التحضير من الآن للتسوق، خاصًة أنه في هذه الأوقات تكون المحلات غير مزدحمة، حيث يمكنك اختيار الأطعمة المعلبة التي تستمر صلاحيتها لوقت كبير.

وذكر الشيف يسري لـ "مصراوي" أن تخزين الفاكهة الموسمية مثل الفراولة، والبلح، بالإضافة إلى الخضراوات مثل القلقاس والبسلة، والجزر، والسبانخ، هي أحد الأمور التي توفر عليك الوقت والمجهود، حيث يمكنك غسلها وتقطيعها، ووضعها بأكياس "نايلون" ووضعها بالفريزر، فهذا سيوفر عليك الوقت لعمل العصائر قبل الإفطار.

وأضاف "يسري" أن البطاطس أيضًا يمكنك وضعها بالفريرز عن طريق تقطيعها لـ "أصابع فرنسية" ووضعها بماء بمغلي لمدة 3 دقائق، ثم وضعها بماء بارد، وتركها حتى تبرد، ثم وضعها بزيت مغلي لمدة 3، وتركها تبرد ثم وضعها في أكياس نيلون ووضعها بالفريزر.

وأوضح يسري أن الثوم يمكن تقطيعه وفرمه ووضعه في الفريزر وليس الثلاجة، ويمكن أخذ الكمية التي نحتاجها وإعادته مرة أخرى للفريزر، لأنه يكون سام في حالة وضعه بالثلاجة لمدة طويلة.