أوامر ملكية عاجلة بالسعودية

شيماء مصطفى

أصدر الديوان الملكى السعودى، اليوم السبت، أمر ملكى بتعيين الأمير فهد بن تركى قائدا للقوات البرية.

كما تقرر بموجب الأمر الملكى الصادر من الملك سلمان عاهل المملكة العربية السعودية ، تعيين الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أميرا للحدود الشمالية.

وتقرر أيضا تعيين الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائبا لأمير منطقة عسير، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائبا لأمير منطقة جازان، والأمير سعود بن خالد بن فيصل نائبا لأمير منطقة المدينة المنورة.

كما أصدر الديوان الملكى السعودى،أمر ملكى بإعادة البدلات والمكافآت المالية لموظفي الدولة مدنين وعسكريين التى تم إيقافها أو إلغاها.

كما قررت الأوامر الملكية تقديم اختبارات نهاية العام إلى الفترة قبل شهر رمضان فى المملكة، بالإضافة إلى اعتماد صرف مكافأة شهرين للمرابطين الفعليين فى الصفوف الأمامية عمليتى عاصفة الحزم و إعادة الأمل في اليمن.

كما قرر الملك سلمان وفق للأمر الملكى، إعفاء الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز من منصبه وتعيين الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أميرا لمنطقة حائل.

وتقرر تعيين، الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز مستشارا خاصا لخادم الحرمين الشريفين، وتعيين حسام بن سعود أميرا لمنطقة الباحة.

والأمر الملكى الصادر اليوم السبت، تقرر من خلاله تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير دولة لشؤون الطاقة، وإعفاء الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي سفير المملكة لدى أمريكا، وتعيين الأمير خالد بن سلمان سفيرا للرياض في واشنطن.

كما أصدر الديوان الملكى السعودى، أوامر ملكية بتعيين الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف أميناً عاماً بمجلس الوزراء بمرتبة وزير . وأمر الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودى، بتعيين الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز نائبا لأمير منطقة الرياض، و تعيين الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائبا لأمير المنطقة الشرقية. وبموجب الأوامر الملكية الصادرة اليوم السعودية، تقرر تعيين الأمير فهد بن تركى بن فيصل بن تركى نائبا لأمير منطقة القصيم، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائبا لأمير منطقة مكة، و الأمير تركى بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود نائبا لأمير منطقة نجران، و تعيين الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظا الدرعية. وتم أيضا تعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله الفيصل مستشارا بوزارة الخارجية، و إعفاء وزير الاتصالات من منصبه وتعيين محمد بن عامر السواحة وزيرا للاتصالات. وتقرر أيضا إعفاء خالد بن عبدالله العرج وزير الخدمة المدنية من منصبه، وتكليف عصام بن سعد بن سعيد بالقيام بعمل وزير الخدمة المدنية.

المصدر : اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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