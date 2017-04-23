اللون الواحد أحدث اتجاهات عالم الأثاث والديكور

(د ب أ) -

أفادت مجلة "إيلي" الألمانية بأن اللون الواحد يمثل أحدث اتجاهات عالم الأثاث والديكور هذا العام؛ حيث تكتسي الجدران وقطع الأثاث باللون نفسه، وذلك لإشاعة أجواء الأناقة والفخامة في أرجاء الغرفة.

وأضافت المجلة في موقعها على الإنترنت أن اتجاه اللون الواحد يعول على الألوان القوية مثل الأخضر المشبع والأزرق الساطع وأحمر البوردو الناعم، بالإضافة إلى الرمادي والأزرق الليلي.

وأشارت "إيلي" إلى أن إكسسوارات الأثاث مثل المصابيح واللوحات والطاولات الجانبية يمكن أن تأتي بلون مغاير للون التصميم، على أن تكتسي الأرضيات باللون الأبيض أو الرمادي أو يتم تركها بلونها الطبيعي، كي تنشأ توليفة متناغمة تشع أناقة وفخامة.