فيديو| مدير مستشفى الساحل يكشف حقيقة رقص الممرضات داخل العمليات

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كشف الدكتور عبد الفتاح حجازي، مدير مستشفى الساحل بالقاهرة، مساء أمس السبت، حقيقة فيديو رقص ممرضات داخل غرفة العمليات، قائلًا: إن «سبب الاحتفال هو تكريم ممرضة خدمت لسنوات طويلة وتعمل منذ أكثر من 40 عامًا مع الممرضات بالمستشفي، وجاء التكريم من الممرضات الصغار في عيد الأم».

وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، أن الاحتفالات بالمستشفى كانت بعيدة عن المرضى وغرف العمليات، مشيرًا إلى أن الاحتفالية كانت بعد مواعيد العمل الرسمية ولم تسبب أي إزعاج للمرضى نهائيًا، مشيرًا إلى أنه عندما شاهد الفيديو الراقص حوّل القائمين على الواقعة للتحقيق.

ومن جانبها قالت إحدى الممرضات بالمستشفى، وتُدعى «نعمة»، إن الحفلة كانت تكريمًا لكبيرة الممرضات بالمستشفى، والتي علمتهم الكثير، مؤكدةً أنه لم يكن هناك موسيقى صاخبة أو إزعاج للمرضى، لافتةً إلى أن الممرضات من أكثر الأشخاص حرصًا على المرضى وعدم التسبب فى أي ضرر يتعرضون له.