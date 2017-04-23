خبير: الأمن يمتلك أدوات اختراق حسابات مواقع التواصل الاجتماعي

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قال خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، المهندس عادل عبد المنعم، إن أمريكا لا تحتاج للطلب من جوجل لكشف بيانات المستخدمين، لافتًا إلى أن طلب الحصول على بيانات المستخدمين عملية معقدة للغاية، ويوتيوب استجاب لطلب مصر مرة واحدة في كشف بيانات المستخدمين.

وأضاف عبدالمنعم، خلال لقاء له ببرنامج "ساعة من مصر" على فضائية "الغد" الإخبارية، أن فيسبوك طالب مصر بوجود إنابة قضائية للحصول على بيانات المستخدم، مشيرًا إلى أنوزارة الداخلية لم تستطع خلال عشرات المراسلات غلق صفحات إرهابية.

وأشار، إلى أن مصر تحتاج إلى مزيد من الدعم التكنولوجي لمواجهة الإرهاب، ويجب تدشين بروتوكول تعاون أمني تكنولوجي مع واشنطن، مؤكدًا أن اختراق حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مشروعة للحكومات، وأجهزة الأمن المصري تمتلك أدوات اختراق حسابات مواقع التواصل.