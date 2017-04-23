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معتز عبد الفتاح: «الإخوان عندهم غباء سياسي.. وقلبهم أسود»

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معتز عبد الفتاح: «الإخوان عندهم غباء سياسي.. وقلبهم أسود» معتز عبد الفتاح: «الإخوان عندهم غباء سياسي.. وقلبهم أسود»

التحرير

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قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح ، للرياض غدًا ومقابلته للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يجب أن لا تتطرق للمصالحة مع جماعة الاخوان في ، حيث أن تلك الجماعة بالإضافة لغبائهم السياسي؛ إلا أنهم «قلبهم أسود».

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، أن الشعب المصري متأذي من جماعة الاخوان، ويجب على الجماعة أولًا أن تبادر بالمصالحة رغم أن الشعب المصري لن يتقبل عودة الجماعة للصف الوطني سوى بعد 20 عامًا، مشيرًا إلى أن مصر لن تسطيع إرسال قوات برية لأي دولة عربية، حيث أن مهمة مصر إعادة الاستقرار للشعب في الداخل.

 

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التحرير

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