طوني خليفة يهاجم رامز جلال: «ذهابي إلى برنامجه يعد إلقاء لنفسي بالنار»

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هاجم الإعلامي اللبناني طوني خليفة، مساء أمس السبت، الفنان رامز جلال عبر برنامجه مع قناة MBC، على خلفية محاولته الإيقاع به، كضحية لبرنامج المقالب الذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل، عن طريق مواطنه الإعلامي نيشان.

وقال خليفة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، مع الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية «ON E»: «رامز يظن أنه يقدر يشتري كل الناس بالفلوس، في مقابل إنهم يعملوا حاجة ضد سلامتهم العامة، وضد الأخلاق، وفي النهاية يقولك خد ظرف الفلوس».

وأضاف: «لا أعلم إن كان السبب هو إضحاك الناس أم إهانة الضيف؟ في فرق بين أنك تضحك الناس وأنك تهيني وتذلني وتاخدني لمكان أنا مش عايز أروحه، ده أبسط حقوق الإنسان».

وتابع: «أنا ممكن أروح أموت وهتحملها على ضميرك إزاي؟ ولحد دلوقتي نيشان زعلان مني، طب مين اللي حقه يزعل؟ هو مفروض يتعمل فيّا مقلب ولما ترفض يتعمل فيك مقلب يبقى تمرد، ما حدث ردة فعل من واحد مجروح من شخص بيثق فيه».

أشار إلى أنه بالرغم من فضح طريقة استقطاب الضيوف لبرامج مقالب رامز جلال، إلا أنه تم تغيير الطريقة لأخرى لاستمرار البرنامج وإيجاد مخرج لـ«نيشان» من الموقف الأخير، موضحًا أنه ينتظر أي رد أو اعتذار أو تبرير من قِبل القائمين على برنامج رامز جلال.

وانتقد «خليفة» عرض قناة «MBC» لبرامج مقالب رامز جلال، قائلًا: «لما تتركون الأمور بهذا الشكل في ذلك الصدد، رغم تطبيق الحرفية والمهنية العالية لديكم؟ أنا مش فاهم كل الضوابط الموضوعة لكل البرامج التانية وبتحاسبوا على الكلمة واللبس والأداء وتاركين رامز بهذا الشكل».

استطرد: «أنا كنت رايح على مصيبة، لو كان ضغطي علِي كان إيه حصل؟ ذهابي إلى برنامج رامز جلال يشبه ذهابي لإلقاء نفسه بالنار، ولا سيما أن رامز جلال استغل نيشان كمصيدة للنجوم، ودفعه ذلك إنه مش بيظهر على الشاشة بقاله فترة وعايز يرجع من جديد».