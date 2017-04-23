أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مؤسس صفحة " عجل إيجيبت " .. الصفحة ساخرة وأنشأناها للرد على صفحة جيم مصر -
السفيرة عزيزة - هدير محمد "مؤسسة صفحة يوميات زوجة curvy" :نفتقر لثقافة تقبل الأخر والفن ساهم في ذلك -
السفيرة عزيزة - هدير محمد : الهدف من صفحة يوميات زوجة curvy تقديم نصائح للبنات إزاي تتقبل وزنها -
السيسي في السعودية...المملكة الاكثر زيارة -
أمير الكويت يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس عباس بحضور البابا تواضروس -
ستاد مصر: تصريحات عمرو فتحي المدرب العام لسموحة قبل مواجهة المقاولون العرب -
بالفيديو.. عرض أزياء لـ "فساتين مشنوقة".. لهذا السبب -
تغييرات سياسية وعسكرية واقتصادية في السعودية ..39 أمرًا ملكيًا -
القبض على "متسول" في المترو.. وبحوزته 30 ألف جنيه ودولارات -
القصبي: مشروع قانون رعاية الشهداء المدنيين استحقاق دستوري و"تضميد للجراح" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

إغلاق موانئ السويس لسوء الأحوال الجوية

Google+ Print
إغلاق موانئ السويس لسوء الأحوال الجوية إغلاق موانئ السويس لسوء الأحوال الجوية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر ملاك يوسف عن إغلاق موانئ السويس والزيتيات بمحافظة السويس نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى بلغت 30 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 5-6 أمتار، وحالة البحر المضطربة وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر أمس السبت تعليمات صارمة لمديرى الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تفاصيل ميزانية الأجور وتعويضات العاملين في الموازنة الجديدة

تفاصيل ميزانية الأجور وتعويضات العاملين في الموازنة الجديدة

المركزى يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

المركزى يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

فيديو.. استقبال ملك السعودية للرئيس السيسي

فيديو.. استقبال ملك السعودية للرئيس السيسي

«المالية» تعلن نتائج طرح أذون خزانة بـ 12.25 مليار جنيه

«المالية» تعلن نتائج طرح أذون خزانة بـ 12.25 مليار جنيه