إغلاق موانئ السويس لسوء الأحوال الجوية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر ملاك يوسف عن إغلاق موانئ السويس والزيتيات بمحافظة السويس نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى بلغت 30 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 5-6 أمتار، وحالة البحر المضطربة وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر أمس السبت تعليمات صارمة لمديرى الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.