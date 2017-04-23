فيديو| البدري: متمسك بمعلول ولم أطلب إيفونا.. وهذا سر غياب متعب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، إن معاناة عماد متعب من إصابة بالركبة هي السبب في ابتعاده الفترة الماضية، مؤكدًا أنه لاعب كبير داخل الفريق.

وأضاف «البدري»، خلال مداخلته الهاتفية، بحلقة أمس السبت، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة dmc sports، لا يوجد أي خلاف أو عدم استقرار فيما يخص «متعب»، مشيدًا بالوعى والخبرات التي يتعامل بها اللاعب مع الجهاز الفني.

وتحدث المدير الفني للقلعة الحمراء، عن أنباء عودة المهاجم الجابوني ماليك إيفونا مجددًا للفريق، مشيرًا إلى هذا الأمر لم تتم مناقشته من الأساس، فاللاعب سيتواجد في القاهرة لمجرد زيارة عادية.

وأكد، أنه متمسك ببقاء علي معلول، ظهير أيسر الفريق بنسبة 100 %، موضحًا أن مستوى اللاعب تطور في الفترة الأخيرة.