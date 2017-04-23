أسعار العملات اليوم الأحد 23 ابريل في بنك مصر

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأحد :
|
العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٨.٩٣٩٤
|٥٩.٢١٨٧
|04/23 12:20 ص
|دينار بحريني
|٤٧.٦١٤
|٤٧.٨٥١٥
|04/23 12:20 ص
|ريال عماني
|٤٦.٦٢٧
|٤٦.٨٥٦
|04/23 12:20 ص
|ريال قطري
|٤.٩٢٩٦
|٤.٩٥٤١
|04/23 12:20 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٨٨٧
|٤.٩١١٨
|04/23 12:20 ص
|ريال سعودي
|٤.٧٨٦٤
|٤.٨١٠٥
|04/23 12:20 ص
|دينار أردني
|٢٥.٢٨١٧
|٢٥.٤٤٥٧
|04/23 12:20 ص
|جنيه إسترليني
|٢٢.٩٠٦
|٢٣.١٥٣٨
|04/23 12:20 ص
|كرون دنماركي
|٢.٥٧٩٨
|٢.٦٠٤٦
|04/23 12:20 ص
|كرون نرويجي
|٢.٠٧٤٦
|٢.٠٩٥٨
|04/23 12:20 ص
|يورو
|١٩.١٨٦٨
|١٩.٣٧٠٦
|04/23 12:20 ص
|فرنك سويسر
|١٧.٩٥١٨
|١٨.١٠٢٥
|04/23 12:20 ص
|دولار أمريكي
|١٧.٩٥
|١٨.٠٥
|04/23 12:20 ص
|ين ياباني
|١٦.٤٠٤٧
|١٦.٥٥١٤
|04/23 12:20 ص
|دولار استرالي
|١٣.٤٩١٢
|١٣.٦١١٩
|04/23 12:20 ص
|دولار كندي
|١٣.٢٩٩٣
|١٣.٤٠٥٤
|04/23 12:20 ص
|كرون سويدي
|١.٩٩١١
|٢.٠١٠٦
|04/23 12:20 ص
|جنيه قبرصي
|٠
|٠
|04/23
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads