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أسعار العملات اليوم الأحد 23 ابريل في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم الأحد 23 ابريل في بنك مصر أسعار العملات اليوم الأحد 23 ابريل في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأحد :

العملة

 سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٨.٩٣٩٤ ٥٩.٢١٨٧ 04/23 12:20 ص
دينار بحريني ٤٧.٦١٤ ٤٧.٨٥١٥ 04/23 12:20 ص
ريال عماني ٤٦.٦٢٧ ٤٦.٨٥٦ 04/23 12:20 ص
ريال قطري ٤.٩٢٩٦ ٤.٩٥٤١ 04/23 12:20 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٨٨٧ ٤.٩١١٨ 04/23 12:20 ص
ريال سعودي ٤.٧٨٦٤ ٤.٨١٠٥ 04/23 12:20 ص
دينار أردني ٢٥.٢٨١٧ ٢٥.٤٤٥٧ 04/23 12:20 ص
جنيه إسترليني ٢٢.٩٠٦ ٢٣.١٥٣٨ 04/23 12:20 ص
كرون دنماركي ٢.٥٧٩٨ ٢.٦٠٤٦ 04/23 12:20 ص
كرون نرويجي ٢.٠٧٤٦ ٢.٠٩٥٨ 04/23 12:20 ص
يورو ١٩.١٨٦٨ ١٩.٣٧٠٦ 04/23 12:20 ص
فرنك سويسر ١٧.٩٥١٨ ١٨.١٠٢٥ 04/23 12:20 ص
دولار أمريكي ١٧.٩٥ ١٨.٠٥ 04/23 12:20 ص
ين ياباني ١٦.٤٠٤٧ ١٦.٥٥١٤ 04/23 12:20 ص
دولار استرالي ١٣.٤٩١٢ ١٣.٦١١٩ 04/23 12:20 ص
دولار كندي ١٣.٢٩٩٣ ١٣.٤٠٥٤ 04/23 12:20 ص
كرون سويدي ١.٩٩١١ ٢.٠١٠٦ 04/23 12:20 ص
جنيه قبرصي ٠ ٠ 04/23

 

المصدر : مصر 365   

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