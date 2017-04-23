بالفيديو| البدري عن تعديل راتبه: «أخبار قديمة.. وكل الأرقام غلط»

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تحدث حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، عن الأنباء المتداولة لتعديل راتبه، مؤكدًا أنه مستاء للغاية لأن توقيت انتشارها غير مناسب.

وأضاف «البدري»، خلال مداخلته الهاتفية، في حلقة أمس السبت، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة dmc sports، أن جميع المعلومات والأرقام التي يتم تداولها عن راتبه خاطئة، «كل اللي بيتقال غلط»، مشيرًا إلى أن التعديل حدث منذ أشهر ولم يكن بالأرقام التي ذكرت.

وتابع، أن الحديث عن هذه الأمور في وسائل الإعلام في هذا التوقيت رغم أنها «أخبار قديمة» على حد وصفه، وراءها هدف لهز استقرار الفريق، لكن ذلك لن يحدث.