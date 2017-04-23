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فيديو| البدري: وليد سليمان من أهم لاعبي الأهلي

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فيديو| البدري: وليد سليمان من أهم لاعبي الأهلي فيديو| البدري: وليد سليمان من أهم لاعبي الأهلي

التحرير

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قال حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، إن كل النتائج الإيجابية والأرقام التي يحققها الفريق هذا الموسم، تُحسب للاعبين ومجهودهم الكبير.

وأوضح «البدري»، خلال مداخلته الهاتفية، بحلقة أمس السبت، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة sports، أن نظام تدوير اللاعبين يكون له أثر إيجابي على الفريق، ويجعلهم جميعًا جاهزون للمشاركة في أى وقت، وهو ما يركز عليه الجهاز الفني. 

وأضاف، أن وليد سليمان، نجم الفريق، من أهم اللاعبين لكنه أحيانًا يهتم بإراحته وعدم استهلاكه، خاصة أن هناك مشوار صعب في بطولة دوري أبطال إفريقيا، سيحتاج الفريق لجميع نجومه.   

وتابع، أنه استقر على ضم لاعب واحد إلى قائمته الإفريقية، قبل دور المجموعات بالبطولة، دون تحديد اسمه، مشيرًا إلى أنه يفضل تأجيل إضافة لاعبين جدد قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، تحسبًا لضم عناصر جديدة أو رحيل آخرين.

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التحرير

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