بالفيديو| جمال حمزة: سأترشح في انتخابات الزمالك المقبلة

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قال جمال حمزة، نجم نادي الزمالك السابق، إن رحيله عن النادي الأبيض «غلطة» ولو عاد الزمن به لن يكررها، مشيرًا إلى أن انضمامه للأهلي كان انتقامًا بعد تجاهله من ناديه السابق.

وكشف «حمزة»، خلال لقائه في حلقة السبت من برنامج «الحريف»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة dmc sports، عن نيته الترشح في انتخابات القلعة البييضاء المقبلة، نافيًا خسارته لجمهور الزمالك بعد توقيعه للأهلي.

وعن أزمة مباراة الزمالك والمقاصة، قال: «لا يوافق على وصف الزمالك بالمنسحب، لأنه لم تكن هناك مباراة من الأساس»، متابعًا، «بأمارة إيه مباراة، دي مسرحية».