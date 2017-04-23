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بالفيديو| جمال حمزة: سأترشح في انتخابات الزمالك المقبلة

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بالفيديو| جمال حمزة: سأترشح في انتخابات الزمالك المقبلة بالفيديو| جمال حمزة: سأترشح في انتخابات الزمالك المقبلة

التحرير

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قال جمال حمزة، نجم نادي الزمالك السابق، إن رحيله عن النادي الأبيض «غلطة» ولو عاد الزمن به لن يكررها، مشيرًا إلى أن انضمامه للأهلي كان انتقامًا بعد تجاهله من ناديه السابق.

وكشف «حمزة»، خلال لقائه في حلقة السبت من برنامج «الحريف»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة sports، عن نيته الترشح في انتخابات القلعة البييضاء المقبلة، نافيًا خسارته لجمهور الزمالك بعد توقيعه للأهلي.

وعن أزمة مباراة الزمالك والمقاصة، قال: «لا يوافق على وصف الزمالك بالمنسحب، لأنه لم تكن هناك مباراة من الأساس»، متابعًا، «بأمارة إيه مباراة، دي مسرحية».

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التحرير

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