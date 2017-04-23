فيديو| رئيس الأهلي: «أكثر ما يسعد المسئول حديث الناس عن إنجازاته»

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قال المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، إن فريق الكرة بالنادي يركز جيدًا في المرحلة الحالية لحسم بطولة الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن الجميع يشعر بحالة الانضباط والتكاتف التي يمر بها الفريق.

وأكد «طاهر» خلال مداخلته الهاتفية، بحلقة أمس السبت من برنامج «ملوك الصالات» الذي يعرض على قناة «الأهلي»، أنه يتمنى تتويج الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام، والتأهل إلى كأس العالم للأندية، واستكمال الإنجازات التي حققها النادي هذا العام.

وتابع رئيس القلعة الحمراء، أن مجهود مجلس إدارة النادي هو استحقاق لجمهور النادي وأعضاء جمعيته العمومية، مضيفًا أن هناك خطة مستقبلية للمجلس على جميع الأصعدة سواء الرياضية أو الإنشاءات، و«أكثر ما يسعد المسئول هو حديث الناس عن إنجازته».

وتُوج الفريق الأول لكرة ليد بالأهلي (رجال)، بلقب كأس الكؤوس الإفريقية، بعد الفوز على نظيره الحمامات التونسي، بنتيجة (31-22)، في المباراة النهائية، التي جمعت بينهما مساء أمس، بصالة «أغادير» بالمغرب.



