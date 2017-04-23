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بالصور || تعرّف على صاحبة الرسالة المكروهة من الجميع في الهاتف المحمول " عفوا لقد نفد رصيدكم"

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بالصور || تعرّف على صاحبة الرسالة المكروهة من الجميع في الهاتف المحمول " عفوا لقد نفد رصيدكم" بالصور || تعرّف على صاحبة الرسالة المكروهة من الجميع في الهاتف المحمول " عفوا لقد نفد رصيدكم"

يكاد يكون كل أفراد الشعب المصري تستخدم الهاتف المحمول، لما  له من ميزات عديدة  في تحقيق التواصل مع الآخرين في أي وقت وأي مكان، وكثيرا ما يكون مصدر سعادة عندما تأتي رسالة من حبيب أو قريب غائب لم يسمع صوته منذ فترة، أو رسالة برصيد مجاني.

ولكن في بعض الأحيان، يكون مصدر غضب لصاحبه عندما يسمع المتحدث أي من الرسائل الآتية “الهاتف ربما يكون مغلقا ” عفوا لقد نفد رصيدكم “، فالكل يكره سماع تلك الرسائل ولايعرف قائلها وقد يكون قائله ذو صوت عذب جميل يطرب الآذان.

والكل يسأل من قائلة تلك الرسائل المغضبة؟، إنها الإعلامية”جيهان عبدالله” صاحبة الصوت العذب الجميل والتي قدمت العديد من البرامج الإعلامية من أبرزها” أبيض وأسود”، والتي استضافت من خلالها نجوم الفن في والعالم العربي.

جيهان عبد الله
جيهان عبد الله

 

 

المصدر : مصر فايف

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