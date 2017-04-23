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بالصور || إطلالات آية حجازي بأمريكا .. لن تصدق اختلاف شكلها

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بالصور || إطلالات آية حجازي بأمريكا .. لن تصدق اختلاف شكلها بالصور || إطلالات آية حجازي بأمريكا .. لن تصدق اختلاف شكلها

اشتهرت آية حجازي الفتاة المصرية التي تحمل الجنسية الامريكية والتي كانت تعمل في المجال الخيري،والتي إطلق سراحها مع زوجها محمد حسنين وأربعة من موظفي حقوق الإنسان آخرين 
 
وكان القضاء المصري قد حكم بالبراءة على الناشطة المصرية الأمريكية آية حجازي في قضية الإتجار بالبشر لمؤسسة بلادي التي كانت تشرف عليها آية وتهتم بتقويم أطفال الشوارع وإعادة تأهيلهم، بعد ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي وعادت آية إلى أمريكا مرة أخرى أمس الجمعة 
 
وكانت لأية عدة صور تبين اطلالتها وتغيير ملامح شكلها من ايام اقامتها بأمريكا وكانت تظهر أية بإطلالات كلاسيكية مختلفة وبقصات شعر عديدة منها الشعر القصير البني ثم ظهورها بالسعر المنسدل باللون الاسود شاهد الصور وكيف تغيرت أية حجازي .
 
شاهد إطلالات آية حجازي بأمريكا ..لن تصدق اختلاف شكلها..صور
 
شاهد إطلالات آية حجازي بأمريكا ..لن تصدق اختلاف شكلها..صور
 
شاهد إطلالات آية حجازي بأمريكا ..لن تصدق اختلاف شكلها..صور
 
شاهد إطلالات آية حجازي بأمريكا ..لن تصدق اختلاف شكلها..صور
 
شاهد إطلالات آية حجازي بأمريكا ..لن تصدق اختلاف شكلها..صور
 
شاهد إطلالات آية حجازي بأمريكا ..لن تصدق اختلاف شكلها..صور
 
 
المصدر : صدى البلد

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رئيس قسم الأخبار