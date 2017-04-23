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عواصف رملية تضرب محافظة شمال سيناء

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عواصف رملية تضرب محافظة شمال سيناء عواصف رملية تضرب محافظة شمال سيناء

التحرير

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تعرضت محافظة شمال سيناء لموجة شديدة من الرياح وانخفاض درجات الحرارة والعواصف الرملية، مساء أمس السبت مما أثر على الحركة التجارية والأسواق، وخلت الشوارع من المارة.

من جانبها توالى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة متابعة الظروف الجوية أولا بأول عن طريق ربطها بغرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات.

وقرر اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء متابعة تطورات الظروف الجوية التي تشهدها المحافظة لمواجهة أية حالات طارئة، والتركيز على الأرصاد الجوية وأجهزة الرى والموارد المائية، ولم تتلق الغرفة أية إخطارات حتى الآن.

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التحرير

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