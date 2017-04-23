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فيديو| يوسف الحسيني: «أبو الفتوح» سيترشح لانتخابات الرئاسة 2018

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فيديو| يوسف الحسيني: «أبو الفتوح» سيترشح لانتخابات الرئاسة 2018 فيديو| يوسف الحسيني: «أبو الفتوح» سيترشح لانتخابات الرئاسة 2018

التحرير

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كشف الإعلامي يوسف الحسيني، عن تحضير عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب القوية، للترشح في انتخابات الرئاسة 2018، وذلك عقب لقاء الأخير أمين تنظيم الإخوان في لندن، إبراهيم منير.

وأضاف الحسيني، خلال تقديمه برنامج "بتوقيت القاهرة"، المذاع على قناة "أون لايف"، أمس السبت، أن أبو الفتوح يحاول حشد القوى الليبرالية واليسارية والإخوانية للترشحة للانتخابات الرئاسية، مؤكدًا: "تحضيرة خايبة".

وتابع، "أبو الفتوح لا يبهرني على الإطلاق لأنه إخواني حتى النخاع، وخروجه عن تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، بسبب التزوير في الانتخابات الداخلية على مقعد المرشد، وخرج ليصدر نفسه باعتباره ناقم على سياسة الجماعة وأسلوبها، ولو كان رئيس جمهورية كانت هتبقى داهية سودة وربنا نجانا".

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التحرير

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