معتز عبد الفتاح: العلاقات المصرية السعودية انطلقت للأمام

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علّق الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للرياض ولقائه بالملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، موضحًا أن العلاقات المصرية السعودية انطلقت للأمام.

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، أن كل العلاقات بين دول العالم يكون بها بعض المطبات، موضحًا أنه لا يجب أن تكون جزيرتي تيران وصنافير محور التشاجر والخلاف بين مصر والسعودية، حيث أن الجزيرتين مهمتان لمصر وأيضًا مهمتان للمملكة الشقيقة.

وتابع: «يجب التفكير في الخلافات بين الدول الشقيقة بطريقة مبدعة والتركيز على الجوانب الإيجابية مثل جسر الذي سيربط السعودية بمصر وكذلك الجامعة التي ستقام في سيناء والتي تحمل اسم الملك سلمان».