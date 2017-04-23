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معتز عبد الفتاح: العلاقات المصرية السعودية انطلقت للأمام

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معتز عبد الفتاح: العلاقات المصرية السعودية انطلقت للأمام معتز عبد الفتاح: العلاقات المصرية السعودية انطلقت للأمام

التحرير

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علّق الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على زيارة الرئيس عبد الفتاح ، للرياض ولقائه بالملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، موضحًا أن العلاقات المصرية انطلقت للأمام.

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، أن كل العلاقات بين دول العالم يكون بها بعض المطبات، موضحًا أنه لا يجب أن تكون جزيرتي تيران وصنافير محور التشاجر والخلاف بين والسعودية، حيث أن الجزيرتين مهمتان لمصر وأيضًا مهمتان للمملكة الشقيقة.

وتابع: «يجب التفكير في الخلافات بين الدول الشقيقة بطريقة مبدعة والتركيز على الجوانب الإيجابية مثل جسر الذي سيربط السعودية بمصر وكذلك الجامعة التي ستقام في سيناء والتي تحمل اسم الملك سلمان».

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التحرير

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