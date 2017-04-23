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«أديب» يكشف خطة رامز للإيقاع به: «طوني خليفة حرق فكرة البرنامج»

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«أديب» يكشف خطة رامز للإيقاع به: «طوني خليفة حرق فكرة البرنامج» «أديب» يكشف خطة رامز للإيقاع به: «طوني خليفة حرق فكرة البرنامج»

التحرير

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كشف الإعلامي عمرو أديب، مساء أمس السبت، حيلة الفنان رامز جلال، للإيقاع به في برنامج المقالب الذي قدمه عبر فضائية «MBC »، رمضان الماضي، لافتًا إلى أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من أحد الصحفيين المقربين منه يدعوه لحضور مؤتمر لتنشيط السياحة في المغرب.

وقال «أديب»، خلال برنامجه «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»: «في بنت مغربية اتصلت بعده بكام يوم للتأكيد على المؤتمر، وقالتلي في مقابل مادي كبير، وبصراحة الفار لعب في عبي، والحمد لله إني مرحتش»، موضحًا أنه اكتشف بعد ذلك أنه لم يكن هناك مؤتمر، لكنه كان برنامج رامز جلال.

وأشار إلى أن الإعلامي اللبناني طوني خليفة، كشف حيلة «رامز» للإيقاع بالفنانين لهذا العام في برنامجه، عن طريق مواطنه الإعلامي نيشان، بعد أن اتصل به الأخير، ودعاه ليكون ضيفًا في برنامج له في رمضان المقبل على قناة «OSN»، نظير مقابل مادي مغري، إلا أن «طوني» ارتاب من الواقعة، وهاتف القناة، والتي بدورها أخبرته أن مواطنه لن يقدم برنامجًا على شاشتها في رمضان، وأنه فخ للإيقاع به في برنامج مقالب رامز جلال.

وتابع: «طوني عمل مصيبة كبيرة في عالم الإعلام، وحرق فكرة البرنامج»، متسائلًا: «هي برامج المقالب دي مباحة؟، مباح إن يتعمل كده في الناس مباح؟، وهي الضيوف بتبقى عارفة؟، وليه في ضيوف ليها سعر عن ضيوف تانية؟، وهل ما يحدث يؤثر على حالة الضيوف النفسية؟، هل البرامج دي يجب أن تتوقف؟، بما إن كل المشاهدين مضايقين من البرامج دي بتتفرجوا عليها ليه؟، ليه بتعمل أعلى مشاهدة وبتجيب أعلى إعلانات؟».

واستكمل: «الناس بتقول إن البرنامج مُفبرك ومع ذلك بيتفرجوا عليه، دي الحلقة بتبقى 10 دقايق موزعة على ساعة إعلانات، وأغلى ساعة إعلانات في رمضان هي بتاعت رامز، رامز الذي فقد إنسانيته، فقد الإحساس، بيشتغل في البرامج دي وقلبه ميت».

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التحرير

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