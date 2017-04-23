حرب شوارع بالمحلة واشتباكات عنيفة ووقوع قتيل.. وتواجد كثيف من قوات الأمن بعد التعدي على ممتلكات خاصة

سمر العشري

كشفت تقارير إخبارية، بأن منطقة أبو شاهين بالمحلة الكبرى، شهدت اشتباكات حامية وعنيفة، أشبه بحرب الشوارع بسبب مقتل صبي في مقهى على أيدي أبناء جزار، الأمر الذي اشعل فتيل مناوشات استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، قبل أن ندفع الأجهزة الأمنية، بعدد كبير من القوات، وتتمكن من السيطرة على الموقف، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

كما أفاد مصدر أمني بأن الشاب المجني عليه يدعى “محمد البشبيشي” (22 عاما) و قتل على يد أبناء “محمد. أ” الجزار، كما أصيب شقيق المجني عليه ويجرى إسعافه بطوارئ المستشفى، في حين، أصدر اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، توجيهاته بتخصيص قوة أمنية حول منزل عائلة الجناة بعدما أقدم أهالي المجني عليه وجيرانه على تهشيم ممتلكلات عائلة الجناة.

كما أشرف مدير الأمن، على ضبط المتهمين في الواقعة وأمر باقتيادهم إلى قسم أول المحلة، وتحرر محضر بالواقعة.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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