بالفيديو || دجلة والحضري يُقدمان هدية ثمينة للأهلي

سمر العشري

سقط فريق الكرة الأول بنادي مصر المقاصة في فخ الهزيمة بعد مشوار مميز للغاية منذ انطلاق البطولة، وذلك بعدما خسر على أرضه في استاد الفيوم بهدف دون رد أمام فريق وادي دجلة في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت بالجولة 25 للدوري المصري الممتاز.

سجل هدف دجلة والمباراة الوحيد اللاعب السنغالي الخطير إبراهيما نداي في الدقيقة الـ 67 من عمر اللقاء، ليضيف أغلى 3 نقاط للفريق الدجلاوي تحت قيادة مديره الفنى أحمد حسام ميدو.

بهذا الفوز فقد ارتقى دجلة 3 مراكز دفعة واحدة فى الدوري بعدما حصد النقطة 34 تاركا المركز العاشر ومتقدما للمركز السابع.. بينما تجمد فريق دجلة عند النقطة 57 في المركز الثاني بقيادة مديره الفنى إيهاب جلال، ليقدم ميدو ولاعبوه هدية ثمينة للنادي الأهلى متصدر الدوري برصيد 64 نقطة وله مباراة مع طنطا يوم الإثنين المقبل، وحال فوزه بها فى القاهرة سيرفع الفارق لـ 10 نقاط كاملة، لتتبدد أحلام فريق المقاصة فى المنافسة على الدوري هذا الموسم.

انتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين والذى كان معظمه للمقاصة.

فقد تفوق المقاصة على دجلة فى هذا الشوط وفرض كلمته منذ بداية اللقاء وأهدر فوافي وأحمد داودا وأنطوي أكثر من فرصة فى هذا الشوط.

بينما فقد دجلة محمود مرعى وحسام عرفات في الشوط الأول للإصابة حيث دفع أحمد حسام ميدو ببديلين لهما للسيطرة على الموقف الصعب.

وتألق الحضري فى الذود عن مرمى دجلة فى الشوط الأول بفضل خبراته الطويلة.

فى الشوط الثاني تمكن ميدو من اللعب على الهجمات المرتدة التى أجادها نداي وشريف ببراعة ونجح عرفة السيد فى تحضير الهجمات كمحطة لزملائه.. بينما نجح الحضري كالعادة فى التصدى لأكثر من كرة خطيرة لنجوم المقاصة خاصة فوافي المتحرك وأنطوي والشحات.

تصدى الحضري لركلة جزاء بكل اقتدار من قدم حسين الشحات التى حصل عليها من لمسة يد للمدافع الدجلاوي من تسديدة أنطوي فى الدقيقة الـ 70 .. حيث أمسك السد العالى الكرة ببراعة من قدم الشحات ليطيح بحلم إيهاب جلال فى إدراك التعادل مبكرا بعد الهدف.

ظهرت العصبية واضحة على ميدو طوال الشوط الثاني ودخل فى مشاحنات عديدة مع حكم اللقاء أحمد الغندور الذى قام بطرده فى الدقيقة الـ 81 بسبب عصبية المدير الفنى الزائدة.

لم ينجح لاعبو المقاصة فى إدراك التعادل رغم سيل الهجمات على مرمى الحضري وذلك بسبب استبسال نجوم الفريق الأصفر ومن خلفهم الحضري الذى استعاد بريقه بعد فترة من الاهتزاز.

خرج دجلة بثلاث نقاط ثمينة من المباراة ستكون دافعا قويا له فى بقية الدوري حيث يطمح ميدو فى اللعب على المراكز المتقدم رغم اعترافه بصعوبة التواجد فى المربع الذهبي، بينما المقاصة فى مركزه الثاني فى اطمئنان لابتعاده بفارق كبير عن المركز الثالث بـ 14 نقطة.

المصدر: arabia.eurosport

شبكةعيونالإخبارية

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