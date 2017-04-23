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بالصور || رد قوي من وفاء قمر على منتقدي فستان زفافها

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بالصور || رد قوي من وفاء قمر على منتقدي فستان زفافها بالصور || رد قوي من وفاء قمر على منتقدي فستان زفافها

هاجمت الفنانة الشابة وفاء قمر، منتقدي فستان زفافها، والضجة التي حدثت بسببه بعد انتشار صور حفل زفافها على الفنان هيثم محمد، على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وقالت وفاء موجهة حديثها لمهاجميها هي وزوجها، في أول رد لها بعد زواجها عبر حسابها على "فيس بوك": "طب والله كويس إني احتليت المركز الأول في قائمة البحث على موقع جوجل والله أنتوا عالم فاضية أنا كنت مقررة إني مردش بس أنا هرد وأقولكو إنتو مالكو موتوا بغيظكوا أنا متجوزة سيد الرجالة وأنا حرة ألبس اللي ألبسه وأقلع اللي أقلعه وأعزم اللي أعزمه وأتصور مع اللي عاوزة أتصور معاه ملكوش دعوة دي حياتي الخاصة وأنا حرة فيها إيه اللي حشركوا واللي مش عاجبه ميتفرجش على صورنا ويدور علينا". 
 
كان حفل عقد قران الفنانة الشابة وفاء قمر على الفنان هيثم محمد، امتلأ بالعديد من المواقف التي أثارت اهتمام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل اسم وفاء قمر، يحتل المراكز الأولى في قائمة البحث على موقع "جوجل". 
 
يذكر أن الفنان هيثم محمد احتفل بعقد قرانه على الفنانة وفاء قمر، مساء الخميس الماضي، داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، وذلك وسط حضور عدد كبير من أصدقائهما الفنانين والمقربين.
رد قوي من وفاء قمر على منتقدي فستان زفافهاوفاء قمر لمنتقدي فستان زفافها: أنا حرة في لبسي ومتجوزة سيد الرجالة

 

 

المصدر : فيتو

 

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