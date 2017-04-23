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مواطنون غاضبون بالعريش يغلقون الشوارع وعدد من الميادين ويشعلون إطارات السيارات لليوم الثاني على التوالي وقوات الأمن تتدخل وتكشف الأسباب

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مواطنون غاضبون بالعريش يغلقون الشوارع وعدد من الميادين ويشعلون إطارات السيارات لليوم الثاني على التوالي وقوات الأمن تتدخل وتكشف الأسباب مواطنون غاضبون بالعريش يغلقون الشوارع وعدد من الميادين ويشعلون إطارات السيارات لليوم الثاني على التوالي وقوات الأمن تتدخل وتكشف الأسباب

 

تشهد مدينة العريش خلال الفترة الماضية حالات اختطاف كثيرة لمواطنين مدنيين، كان آخرها اختطاف مواطنيين اثنين على أيدي مجموعات مسلحة مجهولة، يعتقد أنه منتمية لولاية سيناء التابعة لداعش، الأمر الذي جعل أهالي المدينة يحتجون على هذا الأمر.

وقام الأهالي نتيجة هذا الأمر بإلاحتجاج وإغلاق عدد من الميادين والشوارع مثل ميادين العتلاوي والفالح والبين، لليوم الثاني على التوالي، وذلك اعتراضاً على ما يحدث من حلات اختطاف لذويهم، وقام المعترضين بإشعال النيران في إطارات السيارات، ووضعوا حواجز أسمنتية على مداخل مناطق عدة، وأكد شهود عيان أن أن المحتجين ينتمون لقبيلة الفواخرية، إحدى أكبر عائلات مدينة العريش، وخاصة بعد اختطاف رجل أعمال من أحد رموز القبيلة.

 

وعلى الفور تدخلت القوات الأمنية، ورفعوا الحواجز وأقنعوا الأهالي بضرورة فتح الميادين والشوارع، وكثفت القوات من حملاتها بحثاً عن المختطفين من أبناء القبيلة، كما طالب الأهالي قوات الأمن بالكشف عن مصرير ذويهم.

 

المصدر : فايف

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