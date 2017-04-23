وزير العدل ومحافظ القليوبية يفتتحان مجمع المحاكم ببنها

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يفتتح المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، اليوم الأحد، مجمع المحاكم الجديد بمنطقة المنشية ببنها، برفقة المحافظ اللواء محمود عشماوي وعدد من القيادات التنفيذية.

واستعدت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين الزيارة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحقيق السيولة المرورية والقيام بأعمال النظافة وإزالة المعوقات والإشغالات بمحيط المجمع.

ويقع المبنى الجديد على مساحة تبلغ نحو 10 آلاف متر مربع ومكون من بدروم و4 أدوار متكررة ويحتوى على 12 قاعة "مدنى" و"جنائي" وقاعة للمحامين وغرف للنسخ والحفظ وسنترال ومكاتب إدارية وقاعات اجتماعات ومخازن.