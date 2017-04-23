بالفيديو.. محمود طاهر: فرحتي لاتوصف بإنجازات الألعاب الجماعية

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أكد المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، أن سعادته لا توصف بتتويج فريق كرة اليد ببطولة كأس الكؤوس لكرة اليد، بعد ساعات قليلة من فوز فريق الكرة الطائرة «سيدات» ببطولة الدوري العام.

ووجه «طاهر» خلال تصريحاته لقناة «الأهلي»، الشكر لجميع من شاركوا في تحقيق هذه الانجازات للنادي، مشيدًا بأداء فريق اليد الراقي والمشرف في نهائي بطولة كأس الكؤوس أمام فريق الحمامات التونسي.

وتُوج الفريق الأول لكرة ليد بالأهلي (رجال)، بلقب كأس الكؤوس الإفريقية، بعد الفوز على نظيره الحمامات التونسي بنتيجة (31-22)، في المباراة النهائية، التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، بصالة «أغادير» بالمغرب.

وأضاف رئيس القلعة الحمراء، أن مجلس الإدارة لا يبخل على فريق كرة القدم بأي شيء، كحال جميع الألعاب، أيًا كان الدعم المطلوب.