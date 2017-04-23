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فيديو| جمال حمزة: «أتمنى انتقالي للأهلي يتمحي من تاريخي»

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فيديو| جمال حمزة: «أتمنى انتقالي للأهلي يتمحي من تاريخي» فيديو| جمال حمزة: «أتمنى انتقالي للأهلي يتمحي من تاريخي»

التحرير

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قال جمال حمزة، لاعب الزمالك السابق، إنه لا يعلم السبب الحقيقي لفشل عودته للنادي الأبيض عام 2013، مؤكدًا أنه كان يتمنى ختام مسيرته الكروية في الزمالك.

وأضاف «حمزة»، خلال لقائه في حلقة أمس السبت من برنامج «الحريف»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة sports، أنه يعتبر نفسه من نجوم نادي الزمالك، وليس الأهلي، مشيرًا إلى أنه لم يلعب للفريق الأحمر ولم يقدم له أي شيء، حتى يسمى بنجم القلعة الحمراء.

وتابع، أن توقيعه للقلعة الحمراء من الأشياء التي يتمنى أن تًمحى من تاريخه، «مش بيضايقني بس هو ما حصلش وأنا مالعبتش في الأهلي».

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التحرير

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