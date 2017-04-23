برلماني يقترح دفع الطالب الراسب 12 ألف جنيه لتحفيزه على الاجتهاد

"الوجود الشرفي أم رصاصة الرحمة".. ماذا تنتظر الصحافة الورقية في مصر ؟

كيف اتحرز من عداوة شياطين الانس؟ - وسيم يوسف

كواليس عودة أحمد مكي بأغنية وطنية في احتفالات تحرير سيناء

هو و هى

هكذا تصرفت فرنسا بعد اقدام 200 الف مواطن على الانتحار سنويا