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أمر ملكي هام وعاجل من الملك “سلمان بن عبدالعزيز” بشأن شهر رمضان المبارك

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أمر ملكي هام وعاجل من الملك “سلمان بن عبدالعزيز” بشأن شهر رمضان المبارك أمر ملكي هام وعاجل من الملك “سلمان بن عبدالعزيز” بشأن شهر رمضان المبارك

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، عددًا من الأوامر الملكية منها إعادة جميع البدلات والمكافئات والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وتقديم موعد الاختبارات، بالإضافة لعدداً من الأوامر الأخرى التي ترتبط بترقيات وتغييرات في أماكن عامة وحساسة بالدولة.

ونشرت وكالة الأنباء (واس)، نص الأوامر الملكية ومنها أمر ملكي بإعفاء الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز من منصبه وتعيينه مستشارا خاصا للملك، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أميرا لمنطقة حائل.

كما قرر الملك سلمان تقديم الاختبارات قبل شهر رمضان المبارك مراعاة لظروف الطلاب والطالبات، في الوقت الذي قرر فيه أيضاً، صرف راتب شهرين لكافة المشاركين في الصفوف الأمامية بعاصفة الحزم.

 

المصدر : فايف

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