كارثة طبية .. أحذر دواء شهير بالأسواق يسبب نزيف داخلي في الأمعاء وفقدان الرؤية والسمع وتلف خلايا المخ

يقوم العديد من المواطنين بتناول الأدوية دون الاكتراث أو حتي قراءه سريعة للآثار الجانبية للدواء، وخاصة المسكنات يتم تناولها بشكل عشوائي دون الرجوع إلى وصفة من الطبيب أو الصيدلي، وهذا الأمر غير مقبول طبيا لأنه من الممكن أن يتسبب في حدوث أمراض خطيرة.

حيث نشر موقع “هيلث”، تقرير طبي عن هذا الموضوع، حيث أكد الموقع أن تناول عقار “الإيبربروفين”، الذي يتم استخدامه في حالات خفض درجات الحرارة وتسكين الآم والتهابات المفاصل والصداع، يتسبب في إصابة المرضي بأمراض خطيرة.

حيث أضاف موقع “هيلث”، أن تناول عقار “الإيبربروفين”، يتسبب في الإصابة بنزيف داخلي في الأمعاء، مؤكدا أن العقار يتسبب في إرهاق جدار المعدة وبالأخص إذا تم تناوله على معده خالية، كما أوضح الموقع أنه من الممكن أن يتسبب تناول العقار بكثرة الإصابة بضعف السمع وضعف الرؤية، كما أنه من الممكن أن يتسبب في الإصابة بالتشنجات والاضطرابات العصبية.

المصدر: مصر فايف