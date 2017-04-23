أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مؤسس صفحة " عجل إيجيبت " .. الصفحة ساخرة وأنشأناها للرد على صفحة جيم مصر -
السفيرة عزيزة - هدير محمد "مؤسسة صفحة يوميات زوجة curvy" :نفتقر لثقافة تقبل الأخر والفن ساهم في ذلك -
السفيرة عزيزة - هدير محمد : الهدف من صفحة يوميات زوجة curvy تقديم نصائح للبنات إزاي تتقبل وزنها -
السيسي في السعودية...المملكة الاكثر زيارة -
أمير الكويت يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس عباس بحضور البابا تواضروس -
ستاد مصر: تصريحات عمرو فتحي المدرب العام لسموحة قبل مواجهة المقاولون العرب -
بالفيديو.. عرض أزياء لـ "فساتين مشنوقة".. لهذا السبب -
تغييرات سياسية وعسكرية واقتصادية في السعودية ..39 أمرًا ملكيًا -
القبض على "متسول" في المترو.. وبحوزته 30 ألف جنيه ودولارات -
القصبي: مشروع قانون رعاية الشهداء المدنيين استحقاق دستوري و"تضميد للجراح" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

كارثة طبية .. أحذر دواء شهير بالأسواق يسبب نزيف داخلي في الأمعاء وفقدان الرؤية والسمع وتلف خلايا المخ

Google+ Print
كارثة طبية .. أحذر دواء شهير بالأسواق يسبب نزيف داخلي في الأمعاء وفقدان الرؤية والسمع وتلف خلايا المخ كارثة طبية .. أحذر دواء شهير بالأسواق يسبب نزيف داخلي في الأمعاء وفقدان الرؤية والسمع وتلف خلايا المخ

يقوم العديد من المواطنين بتناول الأدوية دون الاكتراث أو حتي قراءه سريعة للآثار الجانبية للدواء، وخاصة المسكنات يتم تناولها بشكل عشوائي دون الرجوع إلى وصفة من الطبيب أو الصيدلي، وهذا الأمر غير مقبول طبيا لأنه من الممكن أن يتسبب في حدوث أمراض خطيرة.

حيث نشر موقع “هيلث”، تقرير طبي عن هذا الموضوع، حيث أكد الموقع أن تناول عقار “الإيبربروفين”، الذي يتم استخدامه في حالات خفض درجات الحرارة وتسكين الآم والتهابات المفاصل والصداع، يتسبب في إصابة المرضي بأمراض خطيرة.

حيث أضاف موقع “هيلث”، أن تناول عقار “الإيبربروفين”، يتسبب في الإصابة بنزيف داخلي في الأمعاء، مؤكدا أن العقار يتسبب في إرهاق جدار المعدة وبالأخص إذا تم تناوله على معده خالية، كما أوضح الموقع أنه من الممكن أن يتسبب تناول العقار بكثرة الإصابة بضعف السمع  وضعف الرؤية، كما أنه من الممكن أن يتسبب في الإصابة بالتشنجات والاضطرابات العصبية.

 

 

المصدر: فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - مؤسس صفحة " عجل إيجيبت " .. الصفحة ساخرة وأنشأناها للرد على صفحة جيم مصر

السفيرة عزيزة - مؤسس صفحة " عجل إيجيبت " .. الصفحة ساخرة وأنشأناها للرد على صفحة جيم مصر

ستاد مصر: تصريحات عمرو فتحي المدرب العام لسموحة قبل مواجهة المقاولون العرب

ستاد مصر: تصريحات عمرو فتحي المدرب العام لسموحة قبل مواجهة المقاولون العرب

وزير التنمية المحلية: نحتاج إلى تغيير خريطة الأمية في مصر

وزير التنمية المحلية: نحتاج إلى تغيير خريطة الأمية في مصر

السفيرة عزيزة - روتاري مصر تستعرض إنجازاتها على مدار العام وتكرم عدد من الإعلاميين

السفيرة عزيزة - روتاري مصر تستعرض إنجازاتها على مدار العام وتكرم عدد من الإعلاميين