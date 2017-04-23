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محافظ الدقهلية يقرر حظر نقل القمح الجديد خارج حدود المحافظة (صورة)

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محافظ الدقهلية يقرر حظر نقل القمح الجديد خارج حدود المحافظة (صورة) محافظ الدقهلية يقرر حظر نقل القمح الجديد خارج حدود المحافظة (صورة)

مصراوي Masrawy

الدقهلية - رامي القناوي:

أصدر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، قرارا بحظر نقل القمح المنتج محليا لموسم 2017 خارج حدود المحافظة على أن يتم توريد كميات القمح التي يتم ضبطها بالمخالفة إلى الشون والصوامع التابعة للجهات المسوقة بالمحافظة.

وشمل قرار المحافظ الذي يحمل رقم 276 لعام 2017 بأن يتم صرف قيمة الكميات التي يتم ضبطها وتوريدها لحائزها بالأسعار المحددة طبقا لقرار وزير الزراعة المنظم لذلك مع خصم 20% من قيمة السعر كمصروفات إدارية.

جدير بالذكر بأنه تم أمس السبت بدء مزارعي القمح توريد محصولهم للشون، بعد تأخر موسم الحصاد بالمحافظة هذا العام، نتيجة التقلبات الجوية وهطول الأمطار.

 

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مصراوي Masrawy

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