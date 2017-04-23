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ضبط تشكيل عصابي ينقب عن الآثار وبحوتهم 6 تماثيل في الغربية

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ضبط تشكيل عصابي ينقب عن الآثار وبحوتهم 6 تماثيل في الغربية ضبط تشكيل عصابي ينقب عن الآثار وبحوتهم 6 تماثيل في الغربية

مصراوي Masrawy

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الغربية - مروة شاهين: 

تمكنت مباحث السنطة، مساء أمس السبت، من ضبط تشكيل عصابي للتنقيب على الآثار أسفل أحد المنازل وبحوزتهم 6 تماثيل تم عرضهم على لجنة من الآثار.

البداية عندما تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد وليد الجندى - وكيل إدارة البحث الجنائى بالسنطة وزفتى، بتوافر معلومات عن قيام تشكيل عصابى بالتنقيب على الآثار بإحدى قرى السنطة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة النقيبين حسام قطامش ومحمد الدهبى معاونى المباحث حيث أكدت التحريات أن وراء الواقعة 6 أشخاص من مدن ميت غمر ومركز السنطة وبمداهمة المنزل تم القبض على المتهمين وبحوزتهم 6 قطع حجرية وعدد من الأدوات التى تستخدم فى البحث عن الآثار.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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