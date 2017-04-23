وزير التنمية المحلية يوجه بحملات إزالة للكافيتريات الغير مرخصة

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كتبت - سميرة حسن

عقد اللواء هشام الشريف وزير التنمية المحلية اجتماعا موسعا أمس السبت بديوان عام الوزارة، شارك فيه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط وبحضور عدد من المحافظين وعدد من الجهات المعنية.

وذكر بيان أن الوزير ناقش خلال الاجتماع مشكلة تراخيص وتقنين أوضاع الكافيهات والمطاعم المخالفة بعدد من المحافظات من بينها محافظة دمياط والتي تعد بوضعها الحالي مخالفة لقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨وقوانين البيئة والتخطيط العمراني.

واستعرض وزير التنمية خلال الاجتماع كافة جوانب المشكلة التي أصبحت ظاهرة في بعض المناطق، مما تتسبب في حدوث بعض الاختناقات المرورية والأزمات للمواطنين في تلك المناطق.

وتم بحث عدد من الحلول لتقنين أوضاع تلك الكافيهات والمطاعم وترخيصها بصورة رسمية، مع إلزامها باشتراطات الحماية المدنية للحفاظ على حياة المواطنين، وخاصة بعد تحويل وحدات سكنية كثيرة حصلت على ترخيص مبانٍ سكنية إلى كافيهات ومطاعم دون الحصول على تصاريح وتراخيص رسمية بذلك من الجهات المعنية.

كما تم مناقشة المشاريع الشبابية الخاصة بالعربات المتنقلة، وبحث وضع آلية لتقنية أوضاعها وترخيصها، بما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل للشباب.