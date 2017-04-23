أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مؤسس صفحة " عجل إيجيبت " .. الصفحة ساخرة وأنشأناها للرد على صفحة جيم مصر -
السفيرة عزيزة - هدير محمد "مؤسسة صفحة يوميات زوجة curvy" :نفتقر لثقافة تقبل الأخر والفن ساهم في ذلك -
السفيرة عزيزة - هدير محمد : الهدف من صفحة يوميات زوجة curvy تقديم نصائح للبنات إزاي تتقبل وزنها -
السيسي في السعودية...المملكة الاكثر زيارة -
أمير الكويت يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس عباس بحضور البابا تواضروس -
ستاد مصر: تصريحات عمرو فتحي المدرب العام لسموحة قبل مواجهة المقاولون العرب -
بالفيديو.. عرض أزياء لـ "فساتين مشنوقة".. لهذا السبب -
تغييرات سياسية وعسكرية واقتصادية في السعودية ..39 أمرًا ملكيًا -
القبض على "متسول" في المترو.. وبحوزته 30 ألف جنيه ودولارات -
القصبي: مشروع قانون رعاية الشهداء المدنيين استحقاق دستوري و"تضميد للجراح" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وزير التنمية المحلية يوجه بحملات إزالة للكافيتريات الغير مرخصة

Google+ Print
وزير التنمية المحلية يوجه بحملات إزالة للكافيتريات الغير مرخصة وزير التنمية المحلية يوجه بحملات إزالة للكافيتريات الغير مرخصة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتبت - سميرة حسن 
عقد اللواء هشام الشريف وزير التنمية المحلية اجتماعا موسعا أمس السبت بديوان عام الوزارة، شارك فيه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط وبحضور عدد من المحافظين وعدد من الجهات المعنية.

وذكر بيان أن الوزير ناقش خلال الاجتماع مشكلة تراخيص وتقنين أوضاع الكافيهات والمطاعم المخالفة بعدد من المحافظات من بينها محافظة دمياط والتي تعد بوضعها الحالي مخالفة لقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨وقوانين البيئة والتخطيط العمراني.

واستعرض وزير التنمية خلال الاجتماع كافة جوانب المشكلة التي أصبحت ظاهرة في بعض المناطق، مما تتسبب في حدوث بعض الاختناقات المرورية والأزمات للمواطنين في تلك المناطق.

وتم بحث عدد من الحلول لتقنين أوضاع تلك الكافيهات والمطاعم وترخيصها بصورة رسمية، مع إلزامها باشتراطات الحماية المدنية للحفاظ على حياة المواطنين، وخاصة بعد تحويل وحدات سكنية كثيرة حصلت على ترخيص مبانٍ سكنية إلى كافيهات ومطاعم دون الحصول على تصاريح وتراخيص رسمية بذلك من الجهات المعنية.

كما تم مناقشة المشاريع الشبابية الخاصة بالعربات المتنقلة، وبحث وضع آلية لتقنية أوضاعها وترخيصها، بما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل للشباب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تفاصيل ميزانية الأجور وتعويضات العاملين في الموازنة الجديدة

تفاصيل ميزانية الأجور وتعويضات العاملين في الموازنة الجديدة

المركزى يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

المركزى يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

فيديو.. استقبال ملك السعودية للرئيس السيسي

فيديو.. استقبال ملك السعودية للرئيس السيسي

«المالية» تعلن نتائج طرح أذون خزانة بـ 12.25 مليار جنيه

«المالية» تعلن نتائج طرح أذون خزانة بـ 12.25 مليار جنيه