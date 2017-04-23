صور جديدة لـ«دينا الشربيني» ببطن بارزة يثير حيرة رواد مواقع التواصل

سمر العشري

تداولت بعض الصفحات والنشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة للفنانة دينا الشربيني ظهرت خلالها بإطلالة مختلفة وبوزن زائد وردد البعض أن وزنها الزائد وبروز بطنها ربما يعود إلى حملها.

وربط عدد من النشطاء بين الصورة وبين الشائعة التي ترددت مؤخرًا حول ارتباطها بعمرو دياب، وقالت التعليقات: "طب هي حامل من مين أنا بدأت أصدق الحوار ده بما أن عمرو بيحب الاستايل بتاع دينا مراته شبه دينا ومديرة أعماله نفس الاستايل كده".

كما جاء في التعليقات أيضا: "أقسم بالله هزعل جدا لو كان عمرو ارتبط بيها والمشكلة أنه مكدبش الخبر"، و"بص يا باشا من الآخر كده طالما مفيش أي رد يبقى الكلام صح أبسط رد من عمرو كان نزل له صورة مع أسرته واللي هيقولي أصله مش بيرد ع الإشاعات هاقوله طيب ماهو نزل فيديو للرد على شيرين بطريقة غير مباشرة".

ولاتزال كل تلك الأخبار المتداولة في إطار الشائعات، خاصةً أن عمرو دياب لم يعلق على الموضوع ولم تهتم دينا أيضًا بالتعليق عليه سواء بالنفي أو التأكيد، وإنما علقت مديرة أعمال عمرو ونفت علاقة عمرو بها مؤكدة أنها مجرد شائعة.

كان خبر علاقة عمرو بدينا أحدث ضجة كبيرة مؤخرًا، خاصةً مع تأكيد مصادر بمطار القاهرة الدولي وصوله إلى القاهرة الخميس الماضي، بصحبة ابنته والفنانة دينا الشربيني، قادمين من الإمارات على متن طائرة خاصة بعد زيارة استغرقت عدة أيام.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads