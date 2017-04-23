مدرس يحتجز تلميذتين ويغتصبهما في الإسكندرية

سمر العشري

تجرد مُعلم، إخصائى اجتماعى، بمعهد أزهرى من مشاعر الرجولة والإنسانية، بعد أن أقدم على استدراج تلميذتين تبلغان من العمر 9 سنوات، وقام باحتجازهما بمسكنه والتعدى عليهما جنسيًا واغتصابهما، بدائرة قسم شرطة برج العرب بغرب الإسكندرية.

تعود الواقعة إلى تلقى اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة برج العرب بورود بلاغ من كل من: "ه. ج. ا"، 36 سنة، ربة منزل و"م. ح. س"، 31 سنة، عامل زراعي، مقيمين قرية سلامة حجازي، منطقة بنجر السكر دائرة القسم بغياب نجلتيهما "ا. م. ح"، 9 سنوات، تلميذة بالصف الثالث الابتدائى بمعهد الزهور الأزهري و"ح. ا. ح"، 9 سنوات تلميذة بالصف الثالث الابتدائى بذات المعهد.

تم اتخاذ إجراءات النشر عن الغائبتين بأوصافهما، وحضر المُبلغان وبصحبتهما الطفلتان المذكورتان، وقررا قيام شخص مجهول باستدراجهما أثناء توجههما لأداء الامتحان، والتعدي عليهما جنسيًا. وجه مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد رئيس قسم المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائي، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية.

توصلت جهود البحث إلى قيام المدعو "ا. ا. ا"، 39 سنة، إخصائي اجتماعي بمعهد الحمام الأزهري مقيم مساكن المنخفض، برج العرب الجديدة دائرة القسم بارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر أنه أثناء مروره بقرية سلامة حجازى بسيارة مستأجرة تصادف قدوم الطفلتين، وقيامه باستدراجهما واصطحابهما بحجة توصيلهما إلى المدرسة، وتوجه بهما إلى مسكنه، وقام باحتجازهما والتعدي عليهما جنسيًا.

كلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهم للوقوف على أبعاد نشاطه الإجرامي. وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.

المصدر : التحرير

شبكةعيونالإخبارية

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