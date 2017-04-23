فيديو| ميدو عن بيع محمود علاء للأهلي: «كل لاعب وله تمنه»

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قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني لوادي دجلة، إنه يفضل تأجيل الحديث عن انتقال محمود علاء، مدافع الفريق للنادي الأهلي، إلى نهاية الموسم، مؤكدًا أنه لاعب قائد، ومن أهم عناصر دجلة.

وأضاف «ميدو»، خلال تصريحاته لقناة dmc sports، أن النادي لن يقف أمام مستقبل أي لاعب، معلقًا «كل له وله تمنه، وإذا وصلنا عرض مناسب للحصول على خدماته هنفكر في الأمر، ودجلة دايما قادر على تجهيز البديل».

وترددت بقوة خلال الفترة الماضية، أنباء عن إنهاء الأهلي اتفاقه مع محمود علاء، تمهيدًا لانتقاله إلى القلعة الحمراء، بعد التفاوض مع ناديه، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.