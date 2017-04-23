أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مؤسس صفحة " عجل إيجيبت " .. الصفحة ساخرة وأنشأناها للرد على صفحة جيم مصر -
السفيرة عزيزة - هدير محمد "مؤسسة صفحة يوميات زوجة curvy" :نفتقر لثقافة تقبل الأخر والفن ساهم في ذلك -
السفيرة عزيزة - هدير محمد : الهدف من صفحة يوميات زوجة curvy تقديم نصائح للبنات إزاي تتقبل وزنها -
السيسي في السعودية...المملكة الاكثر زيارة -
أمير الكويت يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس عباس بحضور البابا تواضروس -
ستاد مصر: تصريحات عمرو فتحي المدرب العام لسموحة قبل مواجهة المقاولون العرب -
بالفيديو.. عرض أزياء لـ "فساتين مشنوقة".. لهذا السبب -
تغييرات سياسية وعسكرية واقتصادية في السعودية ..39 أمرًا ملكيًا -
القبض على "متسول" في المترو.. وبحوزته 30 ألف جنيه ودولارات -
القصبي: مشروع قانون رعاية الشهداء المدنيين استحقاق دستوري و"تضميد للجراح" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

فيديو| ميدو عن بيع محمود علاء للأهلي: «كل لاعب وله تمنه»

Google+ Print
فيديو| ميدو عن بيع محمود علاء للأهلي: «كل لاعب وله تمنه» فيديو| ميدو عن بيع محمود علاء للأهلي: «كل لاعب وله تمنه»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني لوادي دجلة، إنه يفضل تأجيل الحديث عن انتقال محمود علاء، مدافع الفريق للنادي الأهلي، إلى نهاية الموسم، مؤكدًا أنه لاعب قائد، ومن أهم عناصر دجلة.

وأضاف «ميدو»، خلال تصريحاته لقناة sports، أن النادي لن يقف أمام مستقبل أي لاعب، معلقًا «كل له وله تمنه، وإذا وصلنا عرض مناسب للحصول على خدماته هنفكر في الأمر، ودجلة دايما قادر على تجهيز البديل».

وترددت بقوة خلال الفترة الماضية، أنباء عن إنهاء الأهلي اتفاقه مع محمود علاء، تمهيدًا لانتقاله إلى القلعة الحمراء، بعد التفاوض مع ناديه، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. عرض أزياء لـ "فساتين مشنوقة".. لهذا السبب

بالفيديو.. عرض أزياء لـ "فساتين مشنوقة".. لهذا السبب

فيديو.. استقبال ملك السعودية للرئيس السيسي

فيديو.. استقبال ملك السعودية للرئيس السيسي

فيديوجراف: تغييرات سياسية وعسكرية واقتصادية في السعودية.. 39 أمرًا ملكيًا

فيديوجراف: تغييرات سياسية وعسكرية واقتصادية في السعودية.. 39 أمرًا ملكيًا

بالفيديو.. كيا تختبر أسرع سياراتها بـ«دريفت» على الجليد

بالفيديو.. كيا تختبر أسرع سياراتها بـ«دريفت» على الجليد