اليوم.. محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال قاضي "عمليات رابعة"

كتب-عمرو علي:

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، محاكمة 6 متهمين بتفجير منزل المستشار معتز خفاجي ومحاولة اغتياله.

وكانت النيابة العامة، أحالت 6 من أعضاء جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات، وهم "أسامة إبراهيم علي، القيادي بتحالف دعم الشرعية، والهارب إلى ألمانيا، ومحمد طه وهدان، ومحمد سعيد عليوة طه، عضوي مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وعبد الرحيم مبروك الصاوي، مسؤول العمليات النوعية بجنوب القاهرة، وحسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، قائد المجموعة المنفذة، ومحمد السيد محمود عزام، عضو المجموعة المنفذة للعملية.