أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مؤسس صفحة " عجل إيجيبت " .. الصفحة ساخرة وأنشأناها للرد على صفحة جيم مصر -
السفيرة عزيزة - هدير محمد "مؤسسة صفحة يوميات زوجة curvy" :نفتقر لثقافة تقبل الأخر والفن ساهم في ذلك -
السفيرة عزيزة - هدير محمد : الهدف من صفحة يوميات زوجة curvy تقديم نصائح للبنات إزاي تتقبل وزنها -
السيسي في السعودية...المملكة الاكثر زيارة -
أمير الكويت يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس عباس بحضور البابا تواضروس -
ستاد مصر: تصريحات عمرو فتحي المدرب العام لسموحة قبل مواجهة المقاولون العرب -
بالفيديو.. عرض أزياء لـ "فساتين مشنوقة".. لهذا السبب -
تغييرات سياسية وعسكرية واقتصادية في السعودية ..39 أمرًا ملكيًا -
القبض على "متسول" في المترو.. وبحوزته 30 ألف جنيه ودولارات -
القصبي: مشروع قانون رعاية الشهداء المدنيين استحقاق دستوري و"تضميد للجراح" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الجنايات تنظر محاكمة 30 متهما في "عنف المطرية"

Google+ Print
الجنايات تنظر محاكمة 30 متهما في "عنف المطرية" الجنايات تنظر محاكمة 30 متهما في "عنف المطرية"

مصراوي Masrawy

أحداث عنف المطرية

كتب-عمرو علي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الأحد، محاكمة 30 متهما في أحداث العنف التي شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية؛ لأنهم في 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي في السعودية...المملكة الاكثر زيارة

السيسي في السعودية...المملكة الاكثر زيارة

أمير الكويت يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس عباس بحضور البابا تواضروس

أمير الكويت يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس عباس بحضور البابا تواضروس

بالفيديو.. عرض أزياء لـ "فساتين مشنوقة".. لهذا السبب

بالفيديو.. عرض أزياء لـ "فساتين مشنوقة".. لهذا السبب

تغييرات سياسية وعسكرية واقتصادية في السعودية ..39 أمرًا ملكيًا

تغييرات سياسية وعسكرية واقتصادية في السعودية ..39 أمرًا ملكيًا