اليوم .. محاكمة المستشار الاقتصادي لمرسي و20 آخرين بـ"اللجان النوعية"

كتب- عمرو علي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الأحد، محاكمة 21 متهما من بينهم الدكتور عبد الله شحاتة، المستشار الاقتصادي للرئيس الأسبق محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ" اللجان النوعية".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.