''الأسرة'' تنظر أولى جلسات دعوى خلع الفنانة أميرة نايف ضد زوجها

كتب-عمرو علي:

تنظر محكمة الأسرة بأكتوبر، اليوم اﻷحد، أولى جلسات دعوى الخلع المقامة من الفنانة أميرة نايف ضد زوجها ضابط شرطة سابق، تطالب فيها بتطليقها منه طلقة للخلع مقابل تنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية.

وقالت الفنانة، في دعواها، إنها طالبت زوجها بتطليقها وديا بعد نشوب خلافات بينهما، إلا أنه رفض، فأقامت دعواها بهدف القضاء لها بطلباتها، وأكدت أنها تبغض الحياة معه، وتخشى أﻻ تقيم حدود.

يذكر أن الفنانة كانت قد حررت محضرا ضد زوجها بقسم شرطة أول أكتوبر، تتهمه بالتهجم عليها في شقتها محاوﻻ قتلها.