10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال الرئيس دونالد ترامب إن هجوم الشانزليزيه في باريس يصب في مصلحة اليمين المتطرف مارين لوبن، كما نفى وزير الدفاع التركي فكري إشيق، وجود أية ضغوط من حلف شمال الأطلسي (ناتو) على بلاده، وقال رئيس تحرير صحيفة السياية الكويتية أحمد الجار الله إن زيارة الرئيس السيسي للرياض تدحض كل الشائعات حول مسار العلاقات السعودية المصرية.

1 – ترامب: هجوم باريس قد يساعد مارين لوبان في الانتخابات الفرنسية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أ ف ب)

رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هجوم الشانزليزيه في باريس قد يساعد مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن في الانتخابات الفرنسية المقبلة. ونقل راديو (سوا) الأمريكي، مساء الجمعة، عن ترامب قوله إنه لا يؤيد لوبان بشكل صريح ، لكنه يعتقد أن الهجوم الذي قتل فيه رجل شرطة سوف يساعدها لأنها المرشحة الأقوى بشأن الحدود وأنها الأقوى بشأن ما يجري في فرنسا.

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2- الجار الله: زيارة السيسي للسعودية تُدحِض كل الشائعات

أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية

علّق أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياض الأحد.

ورأى الجار الله أن الزيارة تعكس استقرار العلاقات المصرية- السعودية، وتُبطِل كل الشائعات المُروّجة لخلافات بين البلدين.

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3- وزير الدفاع التركي: لا يحق للناتو التطرق إلى مسائلنا الداخلية

وزير الدفاع التركي فكري إشيق (أرشيفية)

نفى وزير الدفاع التركي فكري إشيق، وجود أية ضغوط من حلف شمال الأطلسي (ناتو) على بلاده.

وقال في تصريحات للصحفيين بالعاصمة أنقرة - "تركيا صاحبة ثاني أكبر جيش في الناتو، وعضو هام جدا في الحلف، ولا يحق للناتو وليس من صلاحياته وضع المسائل الداخلية لتركيا على أجندته".

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4- قاضي قضاة فلسطين لحماس: صبر الشعب لن يطول

قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش (أرشيفية)

استنكر قاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش، اختطاف حركة حماس الإعلامية تغريد أبو ظريفة، مراسلة تلفزيون فلسطين في قطاع غزة، ودعا "حماس" إلى العودة إلى تغليب لغة العقل لأن "الشعب الفلسطيني في غزة" لن يقبل باستمرار الأوضاع بهذه الطريقة ولن يطول صبره.

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5- ميركل: صدمتي كبيرة بعد هجوم أفغانستان

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ ف ب)

أكدت انجيلا ميركل مستشارة المانيا اليوم السبت دعم بلادها لأفغانستان في اعقاب هجوم على قاعدة عسكرية.

أعربت ميركل عن مواساتها للحكومة الأفغانية في ضحايا هجوم حركة طالبان على قاعدة عسكرية أفغانية، الذي أودى بحياة أكثر من 140 جنديا. وكتبت ميركل في برقية تعزية للرئيس الأفغاني أشرف غني: "تلقيت بصدمة كبيرة نبأ الهجوم الوحشي الغادر لطالبان على ثكنة تابعة لقواتكم المسلحة في شمالي أفغانستان... مواساتنا للمصابين الكثيرين ولعائلات الكثير من الضحايا".

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6- بنس: حاملة الطائرات ''كارل فنسون'' تصل بحر اليابان خلال أيام

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس (أ ف ب)

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أن حاملة الطائرات "يو اس اس كارل فنسون" ستصل إلى بحر اليابان خلال أيام، وسط تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية. وقال بنس للصحفيين في سيدني الأسترالية إن حاملة الطائرات والقطع المرافقة لها "ستكون في بحر اليابان خلال أيام، قبل نهاية الشهر الحالي".

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7- لاريجاني: إيران وباكستان لهما دورا مهما في مكافحة الإرهاب

رئيس مجلس الشوري الإسلامي علي لاريجاني (أرشيفية)

قال رئيس مجلس الشوري الإسلامي علي لاريجاني، أن دور بلاده وباكستان مهم وحيوي في مكافحة الإرهاب، وأن البلدين يسعيان اقرار الأمن المستدام في المنطقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده لاريجاني، مع رئيس المجلس الوطني الباكستاني سردار اياز صادق في طهران، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

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8- البابا: إغلاق أوروبا الباب أمام المهاجرين يمثل ''انتحارا''

البابا فرانسيس (أرشيفية)

قال البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان، إن أوروبا تلجأ إلى "الانتحار" لأنها تغلق حدودها أمام المهاجرين واللاجئين القادمين إليها. وأضاففرنسيس في أعقاب قداس ترأسه بوسط روما "صحيح أننا (في أوروبا) نمثل حضارة توقفت عن إنجاب الأطفال، ولكننا أيضا نغلق الباب أمام المهاجرين، وهذا ما يسمى الانتحار ".

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9- ترامب: أمتنا زاخرة بالجمال المذهل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أرشيفية)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزامه بجهود حماية البيئة و"العلم الدقيق"، وذلك فيما يتهم متظاهرون إدارته بالاستخفاف بالبحوث القائمة على الحقائق التي تم جمعها في مدن من جميع أنحاء العالم.

وقال ترامب فى بيان بمناسبة يوم الأرض "إن أمتنا زاخرة بالموارد الطبيعية الوفيرة والجمال المذهل". وأضاف: "أن الأمريكيين ممتنون بحق لهذه العطايا التي منحها الله وان عليهم التزاما بحمايتها للأجيال القادمة".

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10 – نتنياهو: على الفلسطينيين وضع حد لـ''مكافأة الإرهاب''

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه إذا كان الفلسطينيين يرغبون حقا في السلام مع إسرائيل، فإنه يجب عليهم أولا أن "يأتوا نظيفين" ويضعوا حدًا لـ"مكافأة الإرهاب". وزعم نتنياهو، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز التلفزيونية الأمريكية، أن السلطة الفلسطينية، بقيادة محمود عباس، قد انفقت جزءا كبيرا من المساعدات المالية التي تتلقاها على "الإرهابيين وعائلاتهم" على حساب دافع الضرائب الأمريكي .

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