«البدوي»: آن الأوان لإصدار القوانين المكملة للدستور

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اجتمع الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد، باللجنة العامة للحزب بمحافظة الشرقية بمقر الحزب الرئيسي بالدقي.

وقال النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، إن رئيس الحزب التقي بكافة اللجان بمحافظة الشرقية في لقاء تنظيمي موسع لمناقشة عدد من الملفات الهامة المطروحة علي المشهد السياسي والتي تهم المواطن.

وحول بعض الأسئلة التي طرحها عدد من أعضاء الحزب بالشرقية علي "البدوي"، قال "فؤاد"، إن رئيس الحزب أكد أن أعضاء الحزب لن يكونوا شهوداً صامتين أمام أي أمر يتعارض مع الثوابت الوطنية للوفد وضد كل مايمس أمن وسلامة واستقرار البلاد وضد كل مايخطط من أعداء الداخل والخارج ضد الدوله.

وتابع: "لقد دافع الوفد عن استقلال القضاء في مواجهة جماعة الإخوان وسوف نظل كذلك وأيضا دافعنا عن الأزهر وسوف نظل مدافعين عنه كمناره للعلم والوسطية والتسامح والاعتدال، وآن الاوان لاستصدار القوانين المكملة للدستور والتي تجعل نصوص المواطنه وعدم التمييز بين المصريين واقعاً يلمسه كل مواطن في إطار سيادة القانون".

وعن حالة الغضب الشعبي والرفض لممارسة مجلس النواب التي لا ترتقي لطموحات المواطن في حد أدني من التشريعات التي تحقق العداله الاجتماعيه، أوضح رئيس الوفد، أن مجلس النواب يضم قامات وطنيه وسياسيه كثيرة، ولكن للأسف بعض الممارسات غير المدروسه لعدد من النواب وكذلك المواقف الاعلاميه التي لا تحترم عقل المواطن إضافة إلي التصريحات المنفلتة لعدد آخر أعطت للرأي العام هذا الانطباع.

وأضاف المتحدث الرسمى للحزب، أن البدوى وجه رسالة إلى الوفديين فى مختلف محافظات الجمهورية بتعميق سبل التواصل بين هيئات الحزب المختلفة والتلاحم مع مشاكل المواطن والتأثير الإيجابى حول أهم الأحداث الجارية، لأن هذا الشعب يستحق منا بذل أقصى الجهد جزاء ما قدمه ومازال يقدمه من تضحيات من أجل الحفاظ على مصر قوية أبية.

وحضر الاجتماع المستشار بهاء الدين أبو شقة سكرتير عام الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والمهندس حسام الخولى نائب رئيس الوفد، والدكتور حاتم الأعصر رئيس لجنة الوفد بالشرقية، والمهندس ياسر قورة مساعد رئيس الوفد واللواء أمين راضى عضو الهيئة العليا للحزب.