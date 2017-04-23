فيديو| عمرو أديب: ما حدث بين السيسي وحمدين كان «استفتاء»

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تعجب الإعلامي عمرو أديب، من عدم ظهور أي مرشحين على الساحة، لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقارنة بما يحدث في فرنسا من انتخابات رئاسية بين العدد من المرشحين.

وقال خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة on E، اليوم السبت، أنه باق على انتخابات الرئاسة 2018، وحتى الآن لم يعلن أحد نيته لخوض الانتخابات أمام السيسي.

وتابع "فين مرشحين الرئاسة فين الرغبة فين النية، فرنسا عندهم رئيس مرشح للرئاسة سنه 39، عندنا دا مش سن وزير شباب، ومكسر الدنيا، وست اسمها مارين لوبان عندها 49 سنة، وكل واحد فيهم عنده برنامج".



وأضاف "عايزين الحق انتخابات الرئاسة الماضية بين عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي كانت استفتاء وليس انتخابات".